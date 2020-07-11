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عايض يفوز بفعالية تحجير السيارات في أحد رفيدة ببيجو 1974
وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من كورونا
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة
بمتابعة محافظ أحد رفيدة، متعب آل متعب، اختتم رئيس مركز الواديين يحيى آل مجدع فعالية تحجير السيارات ضمن فعاليات صيف المحافظة 41، وذلك بمنتزه الحبلة بحضور رئيس بلدية الواديين متعب آل منصور.
ونظمت بلدية مركز الواديين الفعالية بمساندة الجهات الحكومية الأخرى، حيث حصل على المركز الأول المشارك عايض محمد آل حامد بمجموع 4277 صوتًا بسيارة من نوع بيجو موديل سنة 1974م، وحصل على المركز الثاني المشارك أحمد سالم الأنصاري بمجموع 3945 صوتًا وبسيارة هايلوكس موديل 2015م، فيما حصل المشارك عبدالله سعيد أبو دمام على المركز الثالث بمجموع 2024 صوتًا وبسيارة من نوع كادينزا 2017م.
يُذكر أنه بلغ مجموع الأصوات النهائية للفعالية 18588 صوتًا، بناء على الرابط الإلكتروني المرفق للفعالية.
من جهتهم، عبر المشاركون عن عظيم شكرهم للقائمين على هذه الفعالية، وحسن التنظيم، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
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