محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع عدد المتماثلين للشفاء لـ951 أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم (السبت)، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.176 إصابة. وبيّنت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود. وأشارت إلى تسجيل 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 951 حالة.فيروس كورونا الجديد 3 حالات جديدة .. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176 وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-11 أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم (السبت)، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.176 إصابة. وبيّنت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود. وأشارت إلى تسجيل 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 951 حالة. Advertisements 11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 09:31 PM ارتفاع عدد المتماثلين للشفاء لـ951 ارتفاع عدد المتماثلين للشفاء لـ951 أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم (السبت)، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.176 إصابة. وبيّنت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود. وأشارت إلى تسجيل 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 951 حالة. ، 3 حالات جديدة .. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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