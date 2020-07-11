شكرا لمتابعة خبر عن "المرور": ضبط أكثر من 2400 مركبة متوقفة في مواقف "ذوي الإعاقة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 2403 مركبات مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المُخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمختلف مناطق المملكة.
وأوضح "المرور" عبر حسابه الرسمي على " تويتر " أنه تم رصد تلك المخالفات جاء ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المُخصصة لهذه الفئة.
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