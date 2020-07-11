شكرا لمتابعة خبر عن "المرور": ضبط أكثر من 2400 مركبة متوقفة في مواقف "ذوي ‏الإعاقة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 2403 مركبات مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المُخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح "المرور" عبر حسابه الرسمي على " تويتر " أنه تم رصد تلك المخالفات جاء ضمن العمل الميداني ‏المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المُخصصة لهذه الفئة.