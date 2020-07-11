شكرا لمتابعة خبر عن توجيه جديد من أمير الحدود الشمالية بشأن واقعة احتجاز طفلين في مركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):

حرص الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم السبت، على إصدار توجيه لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدراسة حالة الطفلين اللذين ظهرا في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد تقرير عاجل عن حالتهما.

كما وجه بسرعة بدء أعمال وحدة الحماية الأسرية في فرع الوزارة، والرفع بتوصياتها، وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، وتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين في واقعة الطفلين العالقين في المركبة.

كما وجّه الشؤون الصحية بالمنطقة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطفلين والتأكد من سلامتهما.

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