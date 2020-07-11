حقيقة ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أوضح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، حقيقة ارتفاع ضغط الدم اثناء النوم. أوضح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، حقيقة ارتفاع ضغط الدم اثناء النوم. وقال الدكتور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر : ينخفض على وجه العموم إلا في غير المتحكم بضغطه. وأضاف : أو من لديه انقطاع التنفس أثناء النوم أو يعاني من الآم المفاصل المبرحه أو يتقطع نومه كثيراً بسبب تضخم البروستات وبالتالي الذهاب لدورة المياه كثيراً ...الخ.

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