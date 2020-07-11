شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شاب يروي قصة نجاحه مع صهريج لبيع المياه في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):روى شاب يدعى، صقر العمراني، قصة نجاحه في العمل مع صهريج لبيع المياه في تبوك.
وأوضح الشاب أنه فكر في العمل على وايت المياه طريقة توفر له دخل إضافي، مشيراً إلى أنه استشار عدد من الشباب الذين عملوا في بيع المياه، وتحمس وبدأ في العمل على بيع وتوزيع المياه على المنازل.
وأكد الشاب أنه استطاع أن يجني من هذا العمل أكثر من راتب الموظف، داعيا إلى توطين مهنة بيع المياه.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. شاب يروي قصة نجاحه مع صهريج لبيع المياه في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.