شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شاب يروي قصة نجاحه مع صهريج لبيع المياه في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

روى شاب يدعى، صقر العمراني، قصة نجاحه في العمل مع صهريج لبيع المياه في تبوك.

وأوضح الشاب أنه فكر في العمل على وايت المياه طريقة توفر له دخل إضافي، مشيراً إلى أنه استشار عدد من الشباب الذين عملوا في بيع المياه، وتحمس وبدأ في العمل على بيع وتوزيع المياه على المنازل.

وأكد الشاب أنه استطاع أن يجني من هذا العمل أكثر من راتب الموظف، داعيا إلى توطين مهنة بيع المياه.