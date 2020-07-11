شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة فرض رسوم مالية على مدخل «الشميسي» في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

علقت وزارة النقل على الأنباء المتداولة بشأن فرض رسوم مالية على مدخل الشميسي في مكة؛ حيث تم تداول مقطع ظهر فيه شخص يتحدث عن فرض رسوم مالية على طريق مكة - جدة السريع.

وقالت وزارة النقل في تصريحات صحفية إن المقطع ليس له أساس من الصحة؛ موضحة أن الأعمال التي تم توثيقها في المقطع تعود إلى توسعة مسار النقطة الأمنية بالشميسي، وليس كما يُشاع أنها من أجل فرض رسوم مالية على الطريق من ذات المسار، وفقًا لما ذكرته "سبق".