شاهد .. بالصور شيفروليه تاهو Z71 موديل 2021

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شيفروليه تاهو Z71، المخصصه لطرق الوعرة
سيكون من السهل تمييز فئة Z71 حيث حصلت على واجهة فريدة تشمل شبك مطلي بالكروم الأسود وصدام أمامي بزوايا إقتراب ممتازة تساعدها في الطرق الوعرة
ومقابض باللون الأحمر خاصة بالسحب.
وستكون مزودة بنظام تعليق هوائي مع خاصية التحكم بالإرتفاع حسب الإستخدام.
وتأتي بمحرك V8 سعة 5.3 لتر بقوة 355 حصان وعزم دوران 520 نيوتن.متر، ويمكن للعملاء اختيار محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان و624 نيوتن.متر من عزم الدوران،
ويقترن كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات.
من ناحية السلامة،حصلت Z71 2021 على نظام التحكم في النزول من المرتفعات ،كما يبرز تصميم السيارة في عدة مناطق بها تشتمل على شبك أسود معتم مخصص،وخطافات سحب أمامية وخلفية مطلية باللون الأحمر،وجنوط جديدة ملفوفة بإطارات BF Goodrich لجميع التضاريس.
بالنسبة إلى السعر، حيث سيبدأ شيفروليه Z71 بسعر 63,195 دولار ، اي ما يعادل (237,000 ريال) .
أما ( محرك V8 سعة 6.2 لتر ) فسيبدأ 70,000 دولار (262,500 ريال).
علماً أن سعر شفرولية تاهو الأساسية (الفئة العادية ) سيبدأ 52,995 دولار (199,000 ريال)
Source/almuraba.net
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