مصور "جواهر ووائل" أعادهما لذويهما.. والجهات الرسمية تحقق

كشفت مصادر مُطلعة، لعاجل، تفاصيل حادثة الطفلين جواهر ووائل، التي أصبحت حديث السوشيال ميديا.

تعود وقائع الحادث الذي وقع بمدينة عرعر بالحدود الشمالية، إلى طفلين ظهرا خلال فيديو مصور، يقوم خلاله أحد الأشخاص بإخراجهما من السيارة، وقد بدا عليهما التعب والإرهاق.

وأوضحت المصادر لعاجل، أن الرجل أرجع الطفلين وهما يُدعيان جواهر ووائل، إلى ذويهما دون إبلاغ الجهات الأمنية.

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من جانبه، أكد متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المختصين في وحدة الحماية الأسرية، يقومون بالتحقيق، بعد ورود شكاوى عدة، من مركز بلاغات العنف، يختص بمقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطفلين.

وأوضح أنه يجري التنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى المتسببين؛ لتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقهم.

كانت السوشيال ميديا، قد انتفضت، بعد نشر فيديو تم وصفه بالصادم، للطفلين جواهر ووائل، حتى إنه تم تدشين هاشتاق باسميهما، تحول إلى ترند عبر منصات التواصل الاجتماعي.