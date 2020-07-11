نائب رئيس جمعية الكشافة يُشيد بجهود الفريق التطوعي الكشفي في الباحة

تقديرًا للمبادرات التطوعية للحد من انتشار كورونا
أشاد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، بما يقدمه الفريق التطوعي الكشفي بمنطقة الباحة، من مبادرات تطوعية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، منذُ بدء الفريق ممارسة مهامه منتصف شهر رجب الماضي.
جاء ذلك في خطاب تلقاه مُنسق الفريق الرائد الكشفي مسفر بن محمد الغباشي، أعرب خلاله الفهد عن اعتزازه وفخره بما قدمه الفريق بمنطقة الباحة خلال الفترة الماضية من جهود تطوعية ومساهمات مجتمعية أسهمت في نشر الوعي والعمل على الوقاية من خطر هذا الفيروس.
بدوره، تقدم مُنسق الفريق، باسم كافة أعضاء الفريق، بخالص الشكر لنائب رئيس الجمعية، على هذه اللفتة التي تعكس مدى حرص نائب رئيس الجمعية على التعبير عما يشعر به منسوبو الجمعية من تقدير وإعزاز للدور الذي قام ولا يزال يقوم به الفريق، والذي يشد – ولا شك– من أزر كافة أعضائه ويحفزهم على بذل المزيد من الجهد وتقديم المزيد من العطاء.
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