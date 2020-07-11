بالإنفوجراف.. نصائح من «الصحة» لحماية مريض الربو من مضاعفات «كورونا»

أهمها متابعة الخطة العلاجية والابتعاد عن المثيرات والمهيجات
كشفت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عن أن مرض الربو هو من أبرز الأمراض المزمنة التي يتأثر أصحابها بمضاعفات فيروس كورونا.
وطالبت الوزارة مريض الربو بالحرص على الابتعاد عن كل مهيجات المرض، واتباع الإجراءات الوقائية في هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة، من خلال إنفوجراف نشرته عبر حسابها على «تويتر»؛ أن مريض الربو يجب عليه –ضمانًا للوقاية والتقليل من الإصابة بفيروس كورونا وغيره من الالتهابات التنفسية– أن يحرص على الاستمرار في الخطة العلاجية الموصوفة من قبل الطبيب المختص؛ وذلك لتقليل خطر الإصابة بنوبة ربو بسبب أي فيروس تنفسي.
كما شددت على الابتعاد عن مثيرات ومهيجات الربو المعتادة، سواء كانت مواد كيميائية أو غبارًا أو غيرهما.
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