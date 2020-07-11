وزارة الصحة: ضرورة العزل 14 يومًا حتى عند سلبية عينة الفحص

طالبت وزارة الصحة أي مخالط لمصاب بفيروس كورونا، بحجز نفسه في المنزل لمدة 14 يومًا ولو كانت نتيجة الفحص سلبية.

وقامت الوزارة، من خلال إنفوجراف نشرته عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بتوضيح من هو المخالط للمصاب؟

وعرَّفت الوزارة المخالط بأنه من يسكن مع المصاب في منزل واحد، أو من يتواصل معه بشكل مباشر كالمصافحة أو الملامسة وغيرهما، أو من يتواصل بمسافة أقل من مترين لمدة تزيد عن 15 دقيقة مع مصاب.

وشددت وزارة الصحة على أنه إذا كنت مخالطًا، احجز نفسك في المنزل 14 يومًا، ولو كانت نتيجة الفحص المخبري سلبية؛ لأن حضانة الفيروس تستمر 14 يومًا، وقد لا يتبين ذلك حين أخذ العينة.

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وأكدت وزارة الصحة، أن فترة المخالطة تبدأ من يومين قبل ظهور الأعراض على المصاب حتى 14 يومًا. أما إن لم تظهر أعراض على المصاب فيتم حسابها من وقت أخذ العينة.

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