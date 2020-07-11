51 % انخفاض إصابات البلهارسيا في عام

غير السعوديين
أظهرت الإحصائيات لحالات البلهارسيا المسجلة في المملكة تسجيل 35 إصابة لغير السعوديين بنسبة 74.5% من إجمالي الإصابات منها 29 إصابة ذكورا و6 إصابات للإناث، بينما بلغت أعداد المصابين السعوديين 12 حالة بنسبة 25.5% منها 11 للذكور وإصابة واحدة أنثى، ووفقاً للإحصائية، جاءت النسبة الأعلى للمصابين في الفئة العمرية 15 – 40 عاما، والبالغة 37 مصابا ومصابة، و5 حالات لكل من الفئة العمرية من 5 - 15 عاماً والفئة العمرية أكبر من 40 سنة.
الطائف تتصدر
توزعت حالات المصابين حسب فئات العمر، إذ بلغت النسبة الأعلى في حالات البلهارسيا المعوية بـ38 حالة بنسبة 80.9% و9 حالات بلهارسيا بولية بنسبة 19.1%، ولا توجد حالات مشتركة، وسجلت الإصابات في 9 من مناطق ومدن المملكة في: الطائف، الباحة، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، عسير، جدة، جازان، نجران، القنفذة، واستحوذت محافظة الطائف على 63.8% من إجمالي المصابين بـ30 حالة منها 27 إصابة لغير السعوديين و3 إصابات لسعوديين، تلتها منطقة الباحة بـ5 حالات لسعوديين، ثم مدينة مكة المكرمة بـ4 حالات جاءت جميعها لسعوديين، وبلغ عدد من تم فحصهم في المملكة العام الماضي 525301 شخص.
الحالات المصابة بداء البلهارسيا في المملكة
47 إصابة في 2019
أنواع حالات الإصابة
96 إصابة في 2018
525301 المفحوصون
38 بلهارسيا معوية
9 بلهارسيا بولية
المصابون السعوديون
12 شخصا
11 ذكورا
1 أنثى
غير السعوديين
35 شخصا
29 ذكورا
6 إناث
الإصابات في مدن المملكة
30 الطائف
5 الباحة
4 مكة المكرمة
2 المنطقة الشرقية
2 عسير
1 جدة
1 جازان
1 نجران
1 القنفذة
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