مطالبات خدمية تنتظر رئيس بلدية ثار الجديد

تنتظررئيس بلدية محافظة ثار الجديد محمد آل عامر، العديد من المطالبات بعد أن أصدر أمين منطقة نجران قرارا بتعيينه رئيسا للبلدية، ومن أبرز المطالبات تطبيق الحيز العمراني والذي أصبح هاجسا للأهالي والمراكز التابعة، ورفع مستوى فئة بلدية ثار والعمل على تحسين مداخل المحافظة بالإضافة للعديد من المشاريع وتوصيل الإنارة وسفلتت الطرق، واستكمال وترسية المشاريع المتأخرة وتشغيلها، وزيادة المسطحات الخضراء وتطوير سوق ثار الشعبي.

وأجمع مواطنون على المطالبة بوضع آلية للمشاريع والوقوف على إنجازها ميدانيا، داعين إلى تكثيف الزيارات لتلمس احتياجات الأهالي.