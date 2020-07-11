إخماد حريق في جبل ضرم

أخمد مدني محايل عسير أمس، حريقا وقع بجبل ضرم بتهامة بللسمر. وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد عبده السيد أنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة محايل عسير عن حريق في أشجار وأعشاب بجبل ضرم قرية الشرف - محايل، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة وتمت مباشرة الحالة بواسطة الفرق المشاركة وإخماد المواقع التي تشكل خطورة على المنازل المجاورة حيث تم تأمين كافة المنازل ونظراً لصعوبة تضاريس الجبل ووعورته والأحجار الكبيرة غير المستقرة فقد تم وضع منطقة عزل ودعم الموقف بفرق إطفاء جبلية وفرق راجلة لمحاصرة الحريق ومنع انتشاره.



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