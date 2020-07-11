تدريب صيفي لـ300 ألف يدعم لائحة الوظائف التعليمية

شهدت منصة التدريب الصيفي «عن بُعد» لشاغلي الوظائف التعليمية تسجيل أكثر من 300 ألف متدرب ومتدربة، وذلك بعد أيام من إطلاق وزارة التعليم المرحلة الثالثة من برامج التطوير المهني التعليمي في فترة الإجازة الصيفية، من خلال البرامج المتنوعة التي تتيحها المنصة بإشراف المركز الوطني للتدريب المهني التعليمي.

أطر تنظيمية

يندرج تحت هذه المرحلة 28 برنامجاً تربوياً وتقنياً وتخصصياً؛ لتحقيق أكثر من 3500 ساعة تدريبية، وتفويض 7 إدارات تعليمية عامة لإدارة عمليات التدريب عن بُعد لتعمل بشكل متناغم، ومشاركة تطوعية من الجامعات الحكومية، وذلك وفق الأطر التنظيمية التي يتيحها الدليل الخاص بعمليات وبرامج التدريب، حيث يرتكز مشروع التدريب على السعي نحو تمهين وظيفة المعلّم، وتعزيز ثقافة التطوير المهني، إضافةً إلى تحقيق نواتج التعلّم، بما يدعم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية التي دخلت حيز النفاذ.

تدريب متزامن

تتيح هذه المرحلة الفرص المستمرة لشاغلي الوظائف التعليمية لاكتساب النقاط اللازمة للتطوير، واستيفاء متطلبات الترقية وفق التنافسية المهنية التي سيكون مدارها مرتبطاً بالتطوير المهني المستمر. ويعتمد أسلوب التدريب الإلكتروني المستخدم في هذه المرحلة على «التدريب المتزامن»، عملاّ بالتدابير الاحترازية، وتماشياً مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة على كافة الأصعدة.

وكانت الخدمات التدريبية في المرحلتين الأولى والثانية غطت جميع مناطق ومحافظات المملكة، حيث تم تدريب أكثر من 340 ألف متدرب ومتدربة، من خلال 1500 برنامج تدريبي عن بُعد عبر منصة التطوير المهني، ومبادرات إدارات التدريب المختلفة، وبالشراكة مع 9 جامعات سعودية، إضافةً إلى برامج التوعية والتثقيف والبرامج التطوعية.

الخدمات التدريبية

تدريب 340 ألف متدرب ومتدربة

1500 برنامج تدريبي عن بُعد

9 جامعات سعودية

مجالات التدريب

القيادة

القرآن الكريم

اللغة العربية

الرياضيات

العلوم الطبيعية

اللغة الإنجليزية - التخصصي

اللغة الإنجليزية - عام

الدراسات الاجتماعية

التربية الخاصة

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الطفولة المبكرة

الموهوبون

التعليم المستمر - تعليم الكبار

التربية الصحية والبدنية

التربية الفنية

التربية الأسرية

التوجيه والإرشاد

النشاط الطلابي

المعلم الجديد

التعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم

المختبرات المدرسية

مهارات البحث

الاختبارات الدولية

القياس والتقويم

الأمن والسلامة المدرسية

اللغة الصينية

الأمن السيبراني

المناهج وطرق التدريس