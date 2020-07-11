تركي بن طلال يطلق مشروع مشروع التوعية الصحية المجتمعية

أطلق أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا الأمير تركي بن طلال، مشروع التوعية الصحية المجتمعية لتحقيق مبدأ المجتمع الواعي.

هدف استراتيجي

يعمل المشروع على تحقيق الهدف الإستراتيجي في مساندة تقديم الخدمات الصحية التوعوية والوقائية والعلاجية في المجال الصحي، حيث يقدم المشروع برامج تتضمن خطة الكبح التي تم اعتمادها في عسير، وبرامج لخطة التوعية الصحية العامة، ينفذها فريق متخصص بما يضمن الوصول إلى الفئات الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا وتوعيتهم بخصوصه، كما يعمل على تعزيز عمل المتطوعين الصحيين في خطة الكبح، والعمل على نشر خطة وزارة الصحة الإعلامية بما يحقق رفع مستوى التوعية على الإجراءات الاحترازية غير الدوائية.

وحدة التواصل

تُعد وحدة التواصل المجتمعي والتوعية بغرفة إدارة أزمة كورونا جهة التنفيذ الرئيسة، بالشراكة مع إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بصحة عسير، ومشروعي نشامى عسير «ابق آمنًا، ونشامى الحي»، والشركاء الإعلاميين لمشروع التوعية الصحية المجتمعية.