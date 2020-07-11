الشورى يبحث تأثير القيمة المضافة على السوق العقاري

يناقش مجلس الشورى الأسبوع الجاري (عن بعد) في جلساته العادية الثلاث، عددا من الموضوعات التي أنهت دراستها لجانه المتخصصة خلال الأسابيع الماضية، وتم إدراجها على جداول أعمال الجلسات لمناقشتها والبت فيها.

ويطرح المجلس للمناقشة ضمن جدول أعمال جلسته ليوم الإثنين تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1440/1441، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

وجاء من أبرز توصيات اللجنة التي قدمتها إلى المجلس أن على الهيئة العامة للعقار متابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه, ورأت اللجنة في تقريرها أن السوق العقاري سريع التأثر بالأنظمة والقرارات التي تتخذها الحكومة في سبيل تطوير الأنظمة وتنويع مصادر الدخل, مؤكدةً أن الأمر يقتضي مقابل ذلك رصد مدى تأثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على حركة هذا القطاع.

معدل الإحلال

يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1440/1441، بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وتوصياتها التي جاء من بينها مطالبة المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة أثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقاً لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقاً لبلوغ السن النظامية وذلك على كافة التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس.

كوادر بشرية

من المنتظر أن يحسم المجلس قراره بالتصويت في جلسته العادية الخمسين التي يعقدها، الإثنين المقبل، بشأن ما توصلت إليه اللجنة الصحية من توصيات حيال التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1439/1440، بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير في جلسة سابقة.

ويأتي من بين أبرز التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة الصحية قيام مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتهيئة مراكز للتدريب وزيادة الكوادر البشرية والحوافز للمدربين في القطاعين الحكومي والخاص بما يتوافق مع معايير الهيئة للتوسع في قبول المتدربين في برنامج شهادة الاختصاص السعودية في طب وجراحة العيون لتأهيل الكوادر السعودية المؤهلة في هذا المجال.

مركز المعلومات

يناقش المجلس في جلسة، الإثنين، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440/1441، بعد أن يستمع إلى موجز عن تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات من بينها قيام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لتفعيل السجل الوطني الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة تسهيلاً لحصولهم إلكترونياً على الخدمات بمجالاتها (الاجتماعية والتعليمية والصحية) دون الحاجة للمراجعة الشخصية.

نظام المرافعات

ضمّن جدول أعمال جلسته العادية الحادية والخمسين التي يعقدها الثلاثاء، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435.

وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد أيدت في تقريرها المرفوع للمجلس مقترح التعديل بإضافة مادة على نظام المرافعات الشرعية تنص على أن تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه, وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية على من أتم سن (الثامنة عشرة) عند وجود مقتضى لذلك.

ورأت اللجنة أن هذا التعديل جاء مراعياً لأحوال ومصالح الفرد القاصر والمجتمع على حد سواء, ومحققاً لمصالح وأهداف كثيرة من بينها الحد من حالات العنف الأسري, وعدم إلزام القاصرين عند بلوغهم سن الرشد بمراجعة المحكمة لإثبات رشدهم وحسن تصرفهم, وإنما إثبات ذلك بمجرد بلوغ السن المحددة في النظام، فيما يناقش المجلس بعد ذلك تقريرا آخر من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديلات المقترحة على نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية, ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم فيما يخص التبليغ بالوسائل الإلكترونية، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى موجز من اللجنة بشأن ما تضمنه التقرير بعد أن أجرت دراستها عليه وقدمت بشأنه توصياتها النهائية.

تحقيق الكفاءة

يستمع المجلس، الأربعاء، إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1439/1440، الذي تمت مناقشته في جلسة سابقة, ومن أبرز ما أوصت به اللجنة في تقريرها مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمراجعة بنيتها التنظيمية, وتقييم مدى الجدوى في استمرار العمل بنموذجها الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة والفعالية بما يتوافق مع التجارب العالمية, إضافة إلى دعوة المؤسسة إلى الإسراع في تفعيل الآليات المناسبة لتحسين معدل إيراداتها وخفض مصاريفها بما يعظم فاعلية وكفاءة الأداء في أسطولها, واستكمال مركز مراقبة العمليات التكاملي.

جلسات الأسبوع

الإثنين

تقرير لجنة الثقافة والإعلام بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1439/1440.

دراسة مشروع نظام حماية الخطوط الحديدية

مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة (سابقاً) والهيئة الفدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية.

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دراسة مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في شأن الامتيازات والحصانات القنصلية

تقارير لجنة الاقتصاد والطاقة وبرنامج كفالة وهيئة الطيران المدني.

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الثلاثاء

التصويت على توصيات التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

مطالبة الهيئة بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية للقيام بتطوير آلية لمعالجة الشكاوى والمنازعات بين الشركة والمستهلكين

وضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات.

مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1440/1441

التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي1440/1441

تقريرا الهيئة العامة للموانئ وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

مطالبة وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم.

تقريرا وزارة التجارة ومعهد الإدارة العامة للعام المالي 1440/1441

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الأربعاء

مطالبة مجلس شؤون الأسرة المشاركة مع الجهات ذات العلاقة لإدراج حقوق الأسرة والوقاية من العنف الأسري ضمن معايير المناهج التعليمية

تفعيل الدور الإعلامي مع وسائل الإعلام بمراعاة خصوصية الأطفال والنساء والمسنين من ضحايا العنف الأسري.

تقريرا الديوان العام للمحاسبة وهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1440/1441

مطالبة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة باستكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس بنك المنشآت

المساهمة في سد فجوة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تقريرا هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ووزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1440/1441