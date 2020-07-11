5 محاذير هامة لتجنب العواقب السلبية لـ معقم اليدين

2020-07-11

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

منذ انتشار جائحة كورونا ازداد تعامل أفراد المجتمعات في جميع دول العالم مع جل معقم اليدين، الذي يساعد على توفير حماية مثالية ضد الميكروبات والفيروسات.

تأثيرات على الجلد:

وقال استشاري الجلدية الدكتور علي إبراهيم في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن المعقم يحتوي على مواد كيمائية مختلفة، وهناك أنواع تضر الجلد مثل المعقمات التي تحتوى على الميثانول لأن له تأثيرات جانبية على الجلد والبشرة، كما قد تخترق الجلد لتسبب مضاعفات خطيرة، لافتًا إلى أن الأنواع المغشوشة التي تحتوى على كحول الميثانول السام والتي يمكن أن تؤدي إلى العديد من الآثار الجانبية بما في ذلك الغثيان والقيء والدوخة والنعاس.

ونصح الدكتور إبراهيم بعدم الاستنزاف في استخدام المعقمات فعند التواجد في المنزل يفضّل غسل اليدين بالماء والصابون بدلًا من المعقمات الكحولية، مع وضع كمية قليلة من المعقم على اليدين؛ لأن وضع كمية كبيرة من المعقم يؤدي إلى بطء تبخر المعقم أو تسربه من على اليد، كما يجب الإشراف على الأطفال عند استخدامهم للمنتج والتأكد من فرك الأطفال أيديهم حتى يجف، وأيضًا استخدام المعقمات ذات الرغوة لأنه يسرع من جفافها، مع عدم استخدام المعقم إذا كان هناك جروح مفتوحة في اليد.

أضرار معقم اليدين:

وفيما يلي مجموعة من العواقب السلبية التي يؤثر فيها معقم اليدين على الصحة، بحسب ما ورد في صحيفة “تايمز أوف إنديا” أونلاين:

⁃ تريكلوسان بدلًا من الكحول

يوصى باستخدام معقم اليدين بنسبة 60% على الأقل من الكحول حتى يكون فعالًا، لكن بعض المطهرات التي لا تحتوي على الكحول تحتوي على تريكلوسان، وهي مادة قوية مضادة للجراثيم تستخدم في المبيدات الحشرية، يمكن أن يمتص الجلد هذه المادة بسهولة، مما يؤثر على وظيفة الغدة الدرقية، ويضر بالكبد والعضلات.

Advertisements

⁃ قبل الأكل مباشرة

يستخدم الكثير منا مطهر اليدين قبل تناول أي شيء مباشرة دون أن نعرف عدد المواد الكيميائية التي نستهلكها عندما نقوم بذلك، إذ تحتوي معقمات اليدين على الكثير من المواد الكيميائية وتناولها في كثير من الأحيان يمكن أن يضر بالمناعة خاصة عند الأطفال الصغار.

⁃ معقم اليدين المعطر

عندما تكون معقمات اليد معطرة، فهذا يعني أنها محملة بمزيد من السموم والمواد الكيميائية، فالعطر الصناعي يحتوي على مكونات ضارة تتسبب في اضطرابات الغدد الصماء، والتي تحاكي الهرمون الذي يمكن أن يغير التطور الجيني.

⁃ حدوث حروق شديدة

يمكن أن يسبب معقم اليدين أيضًا ضررًا جسديًّا؛ إذ إن الكحول الموجود في معقم اليدين يجعله قابلًا للاشتعال، إذا قام الفرد بوضع المعقم على يديه واقترب من النار، فقد يتسبب ذلك في الإصابة بالحروق.

⁃ تنظيف الكمامة بالمعقم

يعتقد الكثير منا أن أفضل طريقة لتنظيف الكمامات هي غمسها في معقم اليدين، وهذا اعتقاد خاطئ، فالقيام بذلك يمكن أن يحجز أبخرة المطهر في الكمامة وعندما ترتدي الكمامة بعد ذلك، يمكن أن تسبب هذه الأبخرة بالإصابة بالغثيان والقيء.

المزيد

جديد الأخبار