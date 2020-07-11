، "المغلوث": "تعليم عسير" رائدة في تفعيل الخدمات الإلكترونية ،

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أكد مدير شرطة منطقة عسير، اللواء عبدالعزيز المغلوث، أن الإدارة العامة للتعليم في المنطقة رائدة في خدمة المستفيدين، ومتميزة في تفعيل الخدمات الإلكترونية عن بُعد. مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة وتبادل الرؤى والخبرات بين الشرطة والتعليم، والتكامل فيما بينهما تحقيقًا لرؤية أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.
جاء ذلك خلال زيارته مؤخرًا غرفة العمليات ومركز خدمة المستفيدين. فيما استمع إلى شرح مفصل عن القنوات التي تمرّ بها الخدمة من المدير العام للتعليم سعد الجوني، ومدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المستفيدين أحمد عائض آل مفرح.
وتخلل الزيارة تكريم فِرق العمل المشاركة في تقديم وجبات إفطار صائم لرجال الأمن خل الشهر رمضان المبارك الماضي.
تعليم عسير شرطة عسير
"المغلوث": "تعليم عسير" رائدة في تفعيل الخدمات الإلكترونيةبندر آل عوض الخليج 365 2020-07-11
أكد مدير شرطة منطقة عسير، اللواء عبدالعزيز المغلوث، أن الإدارة العامة للتعليم في المنطقة رائدة في خدمة المستفيدين، ومتميزة في تفعيل الخدمات الإلكترونية عن بُعد. مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة وتبادل الرؤى والخبرات بين الشرطة والتعليم، والتكامل فيما بينهما تحقيقًا لرؤية أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.
جاء ذلك خلال زيارته مؤخرًا غرفة العمليات ومركز خدمة المستفيدين. فيما استمع إلى شرح مفصل عن القنوات التي تمرّ بها الخدمة من المدير العام للتعليم سعد الجوني، ومدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المستفيدين أحمد عائض آل مفرح.
وتخلل الزيارة تكريم فِرق العمل المشاركة في تقديم وجبات إفطار صائم لرجال الأمن خل الشهر رمضان المبارك الماضي.
11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
09:09 PM
أكد أهمية تعزيز الشراكة معها لتحقيق رؤية أمير المنطقة
أكد مدير شرطة منطقة عسير، اللواء عبدالعزيز المغلوث، أن الإدارة العامة للتعليم في المنطقة رائدة في خدمة المستفيدين، ومتميزة في تفعيل الخدمات الإلكترونية عن بُعد. مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة وتبادل الرؤى والخبرات بين الشرطة والتعليم، والتكامل فيما بينهما تحقيقًا لرؤية أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.
جاء ذلك خلال زيارته مؤخرًا غرفة العمليات ومركز خدمة المستفيدين. فيما استمع إلى شرح مفصل عن القنوات التي تمرّ بها الخدمة من المدير العام للتعليم سعد الجوني، ومدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المستفيدين أحمد عائض آل مفرح.
وتخلل الزيارة تكريم فِرق العمل المشاركة في تقديم وجبات إفطار صائم لرجال الأمن خل الشهر رمضان المبارك الماضي.
، "المغلوث": "تعليم عسير" رائدة في تفعيل الخدمات الإلكترونية ،
المصدر : الخليج 365
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