، أكبر حصيلة يومية.. "كورونا" يصيب 86 لبنانيًّا ،

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أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت بتسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقارنة مع 71 إصابة أمس. وتعد هذه الحصيلة هي الأعلى في البلاد على أساس يومي.
وأضافت الوزارة بأنها رصدت 67 إصابة محلية جديدة، و19 إصابة بين الوافدين إلى لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يجعل حصيلة الإصابات اليومية المسجلة الأعلى على الإطلاق في لبنان منذ ظهور العدوى في البلاد، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأشارت إلى ارتفاع العدد التراكمي للإصابات إلى 2.168 إصابة.فيروس كورونا الجديد
11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 09:51 PM
حصيلة المرضى ترتفع إلى 2.168
أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت بتسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقارنة مع 71 إصابة أمس. وتعد هذه الحصيلة هي الأعلى في البلاد على أساس يومي.
وأضافت الوزارة بأنها رصدت 67 إصابة محلية جديدة، و19 إصابة بين الوافدين إلى لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يجعل حصيلة الإصابات اليومية المسجلة الأعلى على الإطلاق في لبنان منذ ظهور العدوى في البلاد، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأشارت إلى ارتفاع العدد التراكمي للإصابات إلى 2.168 إصابة.
، أكبر حصيلة يومية.. "كورونا" يصيب 86 لبنانيًّا ،
المصدر : الخليج 365
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