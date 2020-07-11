- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعو المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر للخارج والان مع التفاصيل
السبت 11 يوليه 2020
دعت وزارة الصحة السعودية المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر للخارج في الوقت الحالي لعدم استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم السبت أن دعوتها تأتي لعدم استقرار الوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا، واستمرار انتشار وانتقال العدوى بالفيروس رغم التدابير والإرشادات الوقائية الصارمة المتبعة من مختلف دول العالم.
ونصحت وزارة الصحة السعودية بعدم السفر حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين من زيادة فرصة الإصابة بفيروس كورونا خلال السفر.
وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أن الرذاذ ينقل فيروس كورونا المستجد، إذ أن الرذاذ يعد أحد طرق الانتقال الرئيسية لعدوى كورونا.
وكشفت منظمة الصحة العالمية في الأيام الماضية أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الهواء.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدعو المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر للخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.