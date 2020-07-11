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توجيه عاجل من أمير الشمالية لدراسة حالة طفلين ظهرا في مواقع التواصل
مع تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهما والتأكد من سلامتهما
متابعات الخليج 365 - الشمالية
وجّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم السبت، فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدراسة حالة الطفلين اللذين ظهرا في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد تقرير عاجل عن الحالة.
وشدد أمير الشمالية، بحسب ما ذكر حساب الإمارة بموقع تويتر، على سرعة بدء أعمال وحدة الحماية الأسرية في فرع الوزارة والرفع بتوصياتها وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا وتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين.
كما وجه أمير الشمالية الشؤون الصحية بالمنطقة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطفلين والتأكد من سلامتهما.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، أن المختصين في وحدة الحماية الأسرية يتحققون من شكاوى عدة وردت إلى مركز بلاغات العنف عن مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطفلين.
وقالت التنمية الاجتماعية: إنه يجري التنسيق مع الجهات المختصة للوصول إليهم؛ لتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين.
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