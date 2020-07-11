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لهذا السبب دعت الصحة إلى العناية أكثر بأصحاب الأمراض المزمنة
من لديه جهاز مناعة ضعيف تصبح مواجهة المتسللين صعبة عليه
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
دعت وزارة الصحة إلى العناية بأصحاب الأمراض المزمنة؛ لأنهم أكثر الأشخاص تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا (كوفيد 19)، فهم جزء منّا ومسؤوليتنا اليوم حمايتهم.
وحول أهمية وكيفية العناية بهذه الفئة يقول استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور خالد عبيد في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إنه عادة مرضى الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب أو الرئة أو ضعف جهاز المناعة أو السمنة الشديدة أو السكري يتمتعون بجهاز مناعي ضعيف عن الأصحاء، فجهاز المناعة لدى الإنسان يقوم بمهمة قوية تتعلق بحماية الجسم من المتسللين الخطرين مثل الفيروسات، ولذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة قد تصبح مواجهة المتسللين أمرًا صعبًا عليهم، ولهذا فإن من لديه مرض مزمن عليه أن يحترس بشكل خاص؛ لكي لا يصاب بمرض معدٍ.
وألمح إلى ضرورة اهتمام الأسرة بأدوية المريض الذي يشكو من أي مرض مزمن وخصوصًا إذا لديهم طفل يعاني من داء السكري أو كبير في السن يشكو من ضغط الدم أو السكري أو القلب أو الكلى فالاهتمام بوضعهم الصحي مسؤولية الجميع.
توفير جميع الأدوية:
وكانت وزارة الصحة قد أوضحت عبر إنفوجرافيك نشرته عبر منصتها التوعوية في تويتر “عش بصحة” الخطوات المطلوب اتخاذها حينما يكون في المنزل مصاب بمرض مزمن، حيث يجب مساعدته بتوفير جميع أدويته واحتياجاته الطبية، والتزامه بمواعيده الدورية، والتزامه بنمط حياة صحي، إضافة إلى طلب الاستشارة الطبية له عند الحاجة وذلك عبر تطبيق ”صحة”.
ارتفاع الحالات النشطة:
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.
الحالات الحرجة خطرة:
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: إن نسبة التعافي من كورونا بين أصحاب الأمراض المزمنة عالية لكن الفئة خطرة، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يدخلون العناية المركزة أو الوفيات من بين أصحاب الأمراض المزمنة.
وأوضح متحدث الصحة أن 50% من الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.
وأفاد العبدالعالي بأن ثلثي الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي، وأن 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عامًا فأكثر.
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