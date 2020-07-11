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فيديو.. عبدالعزيز بن فهد يشارك في دفن عبدالله آل الشيخ
متابعات الخليج 365 - الرياض
شارك الأمير عبدالعزيز بن فهد في دفن المرحوم بإذن الله عبدالله إبراهيم آل الشيخ بجانب ابن الفقيد فيصل.
ونعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ الذي انتقل إلى ذمة الله أمس الجمعة.
وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة له عبر تويتر: “اللهم اغفر لعبدك عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ وارحمه وتولاه برحمتك، اللهم في هذه الساعة من يوم الجمعة اعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، آمين يا رب العالمين”.
وأعرب عدد كبير من الموطنين عن حزنهم لرحيل عبدالله آل الشيخ، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.
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