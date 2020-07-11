الزكاة والدخل توضح مزايا خدمة العقود

2020-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل: إن صاحب المنشأة ملزم بالإفصاح عن عقود منشأته مع المنشآت التجارية الأخرى أو مع الجهات الحكومية، في حالة كانت قيمة العقد أكبر من 100 ألف ريال.

ولفتت الزكاة والدخل، في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، إلى أنها أطلقت ميزة العقود، وتستهدف هذه الخدمة مساعدة المنشأة في رفع العقود في ملف واحد وبضغطة زر، متابعةً أن صاحب المنشأة يستطيع أن يعدل ويحدد تفاصيل العقود، سواء التفاصيل المالية أو موعد انتهاء العقد أو تجديده.

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وأضافت الهيئة أنه بإمكان صاحب المنشأة إرسال العقود للأطراف الأخرى كي يؤكدوا عليها إلكترونيًّا، وبذلك يسهل عليك رفع الإقرارات لاحقًا.

ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط التالي: هنا.

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