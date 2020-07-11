طقس شديد الحرارة غدًا.. 47 درجة في حفر الباطن

2020-07-11

متابعات الخليج 365 - محمد الدريني

يتوقع لطقس الغد الأحد- بمشيئة الله تعالى- أن يكون حارًّا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وكذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض، وتصل الحرارة إلى أعلى ارتفاع لها في حفر الباطن بـ47 درجة مئوية، بينما تصل في القريات إلى 21 درجة مئوية.

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رياح مثيرة للأتربة والغبار:

كما يتوقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من الرؤية الأفقية على منطقة الرياض والجوف والحدود الشمالية ونجران ومكة المكرمة والليث وجازان.

وحركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

طقس اليوم:

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن المملكة سوف تشهد طقسًا حارًّا إلى شديد الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية، فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (نجران، مكة المكرمة، الليث، جازان)، وسماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات جازان وعسير.

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