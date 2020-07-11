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سجلت إيطاليا، اليوم (السبت)، 7 وفيات و188 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 12 متوفى و276 مريضًا في إحصائية أمس.
وبينت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، أن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 34.945 شخصًا منذ بدء التفشي في البلاد 21 فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأضافت أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 242.827، بينها 13303 حالات تعتبر نشطة.فيروس كورونا الجديد
11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 08:34 PM
عدد الوفيات يرتفع إلى 34.945
سجلت إيطاليا، اليوم (السبت)، 7 وفيات و188 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 12 متوفى و276 مريضًا في إحصائية أمس.
وبينت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، أن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 34.945 شخصًا منذ بدء التفشي في البلاد 21 فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأضافت أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 242.827، بينها 13303 حالات تعتبر نشطة.
، إيطاليا .. "كورونا" يصيب 188 شخصاً جديدًا ويقتل 7 ،
المصدر : الخليج 365
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