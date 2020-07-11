، "النقل" لـ"الخليج 365": لا صحة لفرض رسوم مالية على مدخل "الشميسي" بمكة ،

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كشفت وزارة النقل، حقيقة المقطع المتداول الذي ظهر فيه شخص يتحدث عن فرض رسوم مالية على طريق مكة - جدة السريع، مؤكدةً أن المقطع عارٍ من الصحة.
وأشارت المعلومات إلى أن الأعمال التي تم توثيقها في المقطع تعود إلى توسعة مسار النقطة الأمنية بالشميسي، وليس كما يُشاع أنها من أجل فرض رسوم مالية على الطريق من ذات المسار.
وقال مستشار وزير النقل والمشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي ياسر بن عبدالعزيز المسفر لـ"الخليج 365": إن "الكلام المتناقل عبر الفيديو غير صحيح، وهذا مشروع توسعة نقاط أمنية لمركز الشميسي من 5 مسارات إلى 18 مساراً لتخفيف الازدحام أوقات الذروة".
وكان مقطع فيديو متداول خلال الساعات الماضية، يظهر فيه شخص يدعي أنه تعكف الجهات المختصة لفرض رسوم مالية على مدخل مكة - جدة السريع، بالتحديد قبيل النقطة الأمنية بالشميسي، قبل أن تنفيه وزارة النقل جملةً وتفصيلاً.وزارة النقل
"النقل" لـ"الخليج 365": لا صحة لفرض رسوم مالية على مدخل "الشميسي" بمكةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-07-11
كشفت وزارة النقل، حقيقة المقطع المتداول الذي ظهر فيه شخص يتحدث عن فرض رسوم مالية على طريق مكة - جدة السريع، مؤكدةً أن المقطع عارٍ من الصحة.
وأشارت المعلومات إلى أن الأعمال التي تم توثيقها في المقطع تعود إلى توسعة مسار النقطة الأمنية بالشميسي، وليس كما يُشاع أنها من أجل فرض رسوم مالية على الطريق من ذات المسار.
وقال مستشار وزير النقل والمشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي ياسر بن عبدالعزيز المسفر لـ"الخليج 365": إن "الكلام المتناقل عبر الفيديو غير صحيح، وهذا مشروع توسعة نقاط أمنية لمركز الشميسي من 5 مسارات إلى 18 مساراً لتخفيف الازدحام أوقات الذروة".
وكان مقطع فيديو متداول خلال الساعات الماضية، يظهر فيه شخص يدعي أنه تعكف الجهات المختصة لفرض رسوم مالية على مدخل مكة - جدة السريع، بالتحديد قبيل النقطة الأمنية بالشميسي، قبل أن تنفيه وزارة النقل جملةً وتفصيلاً.
11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
08:19 PM
كشفت حقيقة المقطع المتداول حول هذه القضية
كشفت وزارة النقل، حقيقة المقطع المتداول الذي ظهر فيه شخص يتحدث عن فرض رسوم مالية على طريق مكة - جدة السريع، مؤكدةً أن المقطع عارٍ من الصحة.
وأشارت المعلومات إلى أن الأعمال التي تم توثيقها في المقطع تعود إلى توسعة مسار النقطة الأمنية بالشميسي، وليس كما يُشاع أنها من أجل فرض رسوم مالية على الطريق من ذات المسار.
وقال مستشار وزير النقل والمشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي ياسر بن عبدالعزيز المسفر لـ"الخليج 365": إن "الكلام المتناقل عبر الفيديو غير صحيح، وهذا مشروع توسعة نقاط أمنية لمركز الشميسي من 5 مسارات إلى 18 مساراً لتخفيف الازدحام أوقات الذروة".
وكان مقطع فيديو متداول خلال الساعات الماضية، يظهر فيه شخص يدعي أنه تعكف الجهات المختصة لفرض رسوم مالية على مدخل مكة - جدة السريع، بالتحديد قبيل النقطة الأمنية بالشميسي، قبل أن تنفيه وزارة النقل جملةً وتفصيلاً.
، "النقل" لـ"الخليج 365": لا صحة لفرض رسوم مالية على مدخل "الشميسي" بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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