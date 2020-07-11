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تتابع بلدية النقيع، تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، خلال تنظيم دخول الباعة والمتسوقين إلى سوق النقيع للأنعام.
وتتضمن الإجراءات تخصيص طاقم من الموظفين وفرق النظافة والرش وتزويدهم بالآليات اللازمة، ووضع لوحات إرشادية، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص والآخر.
ووضع حواجز خرسانية بين السيارات بحوالي ثلاثة أمتار بين كل سيارة وأخرى، وارتداء الكمامات، والتعقيم المستمر.
بلدية النقيع تُتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية بسوق الأنعامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-11
تتابع بلدية النقيع، تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، خلال تنظيم دخول الباعة والمتسوقين إلى سوق النقيع للأنعام.
وتتضمن الإجراءات تخصيص طاقم من الموظفين وفرق النظافة والرش وتزويدهم بالآليات اللازمة، ووضع لوحات إرشادية، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص والآخر.
ووضع حواجز خرسانية بين السيارات بحوالي ثلاثة أمتار بين كل سيارة وأخرى، وارتداء الكمامات، والتعقيم المستمر.
11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
08:09 PM
خلال تنظيم دخول الباعة والمتسوقين
تتابع بلدية النقيع، تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، خلال تنظيم دخول الباعة والمتسوقين إلى سوق النقيع للأنعام.
وتتضمن الإجراءات تخصيص طاقم من الموظفين وفرق النظافة والرش وتزويدهم بالآليات اللازمة، ووضع لوحات إرشادية، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص والآخر.
ووضع حواجز خرسانية بين السيارات بحوالي ثلاثة أمتار بين كل سيارة وأخرى، وارتداء الكمامات، والتعقيم المستمر.
، بلدية النقيع تُتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية بسوق الأنعام ،
المصدر : الخليج 365
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