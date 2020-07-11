محمد بن مسعود - الدمام - "النقل" لـ"الخليج 365": الصورة المتداولة لفرض رسوم على الجسر المعلق.. مزوّرة عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-07-11 نفى ياسر المسفر، مستشار وزير النقل المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي، ما تردد عن فرض رسوم على بعض الطرق، مشيرًا إلى أن الصورة المتداولة للجسر المعلق مزوّرة، وتم تداولها قبل سنتين. 11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 08:08 PM اخر تعديل 11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 Advertisements 08:32 PM أكد أنه تم تداولها قبل سنتين أكد أنه تم تداولها قبل سنتين نفى ياسر المسفر، مستشار وزير النقل المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي، ما تردد عن فرض رسوم على بعض الطرق، مشيرًا إلى أن الصورة المتداولة للجسر المعلق مزوّرة، وتم تداولها قبل سنتين. ، "النقل" لـ"الخليج 365": الصورة المتداولة لفرض رسوم على الجسر المعلق.. مزوّرة ،

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