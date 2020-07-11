، جامعة "المؤسس": جاهزون لقبول أكثر من 13 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي المقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر بوابة القبول الإلكتروني "عزز"

أعلنت جامعة المؤسس جاهزيتها لﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ببرﺍﻣﺞ الانتظام ﻟﻠﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻄﻼ‌ﺏ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ الجامعي 1442هـ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ بجدة ﻭﻓﺮﻉ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﺍﺑﻎ، حيث خصصت الجامعة أكثر من 13 ألف مقعد دراسي للطلاب والطالبات.

وتبدأ الجامعة استقبال طلبات القبول من يوم الأحد المقبل الموافق 21-11-1441هـ وحتى يوم الاثنين الموافق 29-11-1441هـ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ الإلكترونية "ﻋﺰﺯ" (https://adm.kau.edu.sa/Login.aspx).

وتعتبر تلك الفترة هي أولى مراحل رحلة القبول، ممثلة في مرحلة التقديم، حيث تتم إتاحة المجال لخريجي الثانوية أو ما يعادلها عبر بوابة القبول "عزز" خلال الفترة الزمنية المحددة والمعلنة، ويكون متاح إجراء أية تعديلات في الرغبات والبيانات، إلى أن يتم تأكيد الطلب في المرحلة الثانية، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27-11-1441 حتى يوم الاثنين الموافق 29-11-1441من شهر ذي القعدة الحالي؛ فيما تتم مرحلة المفاضلة وإعلان نتائج المرشحين يوم الاثنين بتاريخ 6-12-1441.

وتتطلب المرحلة الأخيرة تأكيد رغبة القبول عبر بوابة "عزز"، ليمنح بعدها المرشح الرقم الجامعي، وتتم المراجعة النهائية الشاملة لبيانات المرشح ومطابقة مرفقاته والتأكد من شخصيته وإصدار البطاقة الجامعية.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أن الجامعة تسعى دوماً لتسهيل الإجراءات وتطويع التقنيات في سبيل خدمة الطلاب والطالبات، وتقديم الخدمات بيسر وجودة، لافتاً بأن القبول يتم إلكترونياً في جميع المراحل الأربعة المقررة؛ بداية من استقبال الطلبات بشكل إلكتروني إلى الوصول للمرحلة الأخيرة عند استلام البطاقة الجامعة؛ وأن نسب القبول ستكون متاحة ومعلنة لكل الطلاب والطالبات، وذلك عبر مواقعهم الإلكترونية على بوابة القبول "عزز"، بما يعزز الشفافية العالية في نتائج القبول النهائي، مؤكداً أن الجامعة حافظت على أعداد المقبولين للعام الدراسي المقبل في مستوى العامين الماضيين.

بدوره، أكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، عن إتاحة برامج وتخصصات جديدة للعام الدراسي القادم تتوائم مع التطورات الحديثة وتلبي الاحتياجات المتنامية على بعض المجالات المتسقة مع رؤية المملكة الطموحة، إذ تتضمن مسارات للعام الدراسي المقبل (المسار العلمي الصحي بحسب الشروط المعتمدة، والقبول المباشر في الكليات البيئية (كلية الأرصاد والبيئة وكلية علوم الارض وكلية علوم البحار)، بحسب الشروط المعتمدة، مسار تسريع الموهوبين بحسب الشروط المعتمدة، ومسار طالبات ذوي الاعاقة السمعية بحسب الشروط المعتمدة، بالإضافة إلى المسارين المعمول بها في الأعوام الماضية وهي (المسار العلمي، والمسار الإداري الإنساني).

ودعا جميع المتقدمين الراغبين في التعرف على المزيد من المعلومات عن التخصصات والمسارات المتاحة للقبول لهذا العام وللإجابة على الأسئلة المتكررة مراجعة بوابة القبول (عزز)، وفي حالة وجود استفسارات عن القبول يمكن التواصل مع عمادة القبول والتسجيل عن بعد عبر وسائل التواصل التالية: (نظام الاستفسارات عن طريق بوابة القبول الإلكتروني (عزز)، الاتصال الصوتي سكايب للطلاب @admissionskype للطالبات @admissionskype_g، وتخصيص حساب بمنصة تويتر @admissionweb، وكذلك عبر الاتصال على مركز التواصل والمعلومات (الرقم الموحد 8001169528).

وبيّن أنه يتعذر على الجامعة، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، استقبال المراجعين طيلة فترة التقدم للقبول بالجامعة، وذلك بناء على التوجيهات والإجراءات الاحترازية لعودة العمل تدريجياً للتحوّط من فيروس "كورونا" المستجد، وتقتصر خدمة المراجعين عبر الوسائل الإلكترونية، علماً بأن عمادة القبول والتسجيل سخرت كافة إمكانياتها البشرية والتقنية لمساعدة الطلاب والطالبات، وتقديم الدعم اللازم لهم على مدار الساعة خلال فترة القبول، متمنياً لجميع المتقدمين والمتقدمات التوفيق والسداد.