حساب المواطن يوضح وثائق الاستقلالية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح برنامج حساب المواطن أن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة، ولابد من رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب. أوضح برنامج حساب المواطن أن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة، ولابد من رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب. وجاء ذلك ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر". ورد البرنامج قائلا: إن وثائق الاستقلالية تشمل (عقد إيجار موحد أو صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات- الكليات- المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري أو حكومي- خاص)، وفي حال عدم توفرها يتم إضافة الشخص كتابع لرب الأسرة

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