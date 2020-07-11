شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مسؤولون يكشفون السبب الحقيقي وراء تدهور العلاقات السعودية الإيرانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):كشف مسؤولون السبب الحقيقي وراء تدهور العلاقات بين المملكة وإيران.
وقال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن المملكة ساندت فكرة عدم التدخل في شؤون الدول العربية، فيما عانت إيران من واقع سياسي تعس وخصوصا السياسة الخارجية لها.
من جهته، أوضح الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن العلاقة بدأت تدهور بين البلدين عندما بدأت إيران في التدخل في شؤون الوطن العربي، مضيفا أن المملكة دعت إيران للتوقف عن ذلك لكنها استمرت فيما تفعله.
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