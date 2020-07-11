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لايجوز لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل بسبب المرض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ينص نظام العمل على عدم جواز إنهاء خدمات عامل من قبل صاحب العمل؛ بسبب المرض قبل استنفاذ المدد المحددة للاجازة المرضية، وفقًا للمادة 82 من نظام العمل.

وتنص المادة ذاتها على أن الاجازة المرضية مدتها ١٢٠ يوم ويمكن وصلها بالاجازة السنوية.

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