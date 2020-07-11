شكرا لمتابعة خبر عن إحباط محاولة تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون في ميناء جدة الإسلامي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):تمكن أبطال الجمارك، اليوم السبت، من إحباط محاولة تهريب في ميناء جدة الإسلامي، لأكثر من مليوني حبة كبتاجون.
وأوضحت الجمارك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أن أكثر من مليوني حبة كبتاجون كانت مخبأة بطريقة فنية داخل إرسالية "دعاسات بلاستيكية".
كما أكدت أنه بالتنسيق مع المجيرية العامة لمكافحة المدرات تم ضبط المستقبلين وعددهم 3.
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