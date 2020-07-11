شكرا لمتابعة خبر عن إحباط محاولة تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون في ميناء جدة الإسلامي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تمكن أبطال الجمارك، اليوم السبت، من إحباط محاولة تهريب في ميناء جدة الإسلامي، لأكثر من مليوني حبة كبتاجون.

وأوضحت الجمارك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أن أكثر من مليوني حبة كبتاجون كانت مخبأة بطريقة فنية داخل إرسالية "دعاسات بلاستيكية".

كما أكدت أنه بالتنسيق مع المجيرية العامة لمكافحة المدرات تم ضبط المستقبلين وعددهم 3.