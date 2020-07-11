تشغيل الجسر الجنوبي لتقاطع طريق الملك فهد مع شارع صاري

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أعلنت أمانة جدة، اليوم السبت، عن تشغيل الجسر الجنوبي لتقاطع طريق الملك فهد (الستين) مع شارع صاري. أعلنت أمانة جدة، اليوم السبت، عن تشغيل الجسر الجنوبي لتقاطع طريق الملك فهد (الستين) مع شارع صاري. وقالت أمانة جدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أن الهدف من ذلك تحرير الحركة المرورية. وكانت أمانة محافظة جدة قد أعلنت منذ شهر تقريبا عن تعطل العمل في مشروع تنفيذ جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الصاري (ميدان الفلك).

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