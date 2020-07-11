شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إغلاق 543 محلا تجاريا بسبب مخالفتها للإجراءات الوقائية بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تمكنت أمانة محافظة جدة، من إغلاق 543 محلا تجارياً؛ بسبب مخالفة البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية.

وكثثفت الأمانة جهودها الرقابية في 19 بلدية فرعية والإدارات التابعة لها على جميع المحلات والأنشطة التجارية، وبخاصة محلات صوالين الحلاقة والتزيين النسائي التي عاد نشاطها بعد إغلاقها طوال الفترة الماضية.

وجرى تكليف المراقبين بالتأكد من الالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتمت الجولات والمهام الرقابية خلال الأسبوع الماضي وشملت جميع الأنشطة التجارية.

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