شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالعزيز بن فهد ينهار لحظة دفن صديق دربه عبدالله آل الشيخ (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وثق فيديو حالة من الانهيار والحزن خيمت على صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد؛ أثناء حضوره دفن عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله آل الشيخ. وثق فيديو حالة من الانهيار والحزن خيمت على صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد؛ أثناء حضوره دفن عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله آل الشيخ. وظهرت ملامح الحزن الشديد على الأمير عبدالعزيز وهو يودع صديقه ورفيق دربه إلى مثواه الأخير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير عبدالعزيز بن فهد ينهار لحظة دفن صديق دربه عبدالله آل الشيخ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.