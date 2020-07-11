شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وحدة الحماية الأسرية تتفاعل مع مقطع متداول لطفلين علقا داخل مركبة مغلقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول علي وسائل التواصل الاجتماعي طفلين علقا داخل مركبة وسط أجواء حارة، وحالتهما سيئة. أظهر مقطع فيديو متداول علي وسائل التواصل الاجتماعي طفلين علقا داخل مركبة وسط أجواء حارة، وحالتهما سيئة. وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم أن المختصون في وحدة الحماية الأسرية يتحققون من عدة بلاغات وردت إليهم بشأن المقطع. وأكدت أنه جاري التنسيق مع الجهات المختصة للوصول إليهم؛ لتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين.

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