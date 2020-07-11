شاهد.. استعراض جوي مهيب لـ "النسر الجارح"

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وثق مقطع فيديو استعراض جوي لـ "النسر الجارح "، وهى الطائرة وثق مقطع فيديو استعراض جوي لـ "النسر الجارح "، وهى الطائرة السعودية المقاتلة المطورة F-15SA، التابعة للقوات الجوية الملكية. الجدير بالذكر أن المقاتلة تعتبر من نواحي عديدة أكثر تطوراً وقدرة من أي نسخة أخرى لـ F-15، ودخلت للخدمة في المملكة عام 2012.

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