شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الطقس حار الى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض.

كما توقعت استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة الرياض، منطقة الحدود الشمالية، منطقة الجوف، منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة.

و كذلك على طول طريق الساحل الغربي الممتد من الليث الى جازان وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.