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محاضرة عن بُعد للتوعية بمخاطر الإدمان بصحة حفر الباطن

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استفاد منها 50 شخصًا

أقامت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفى الصحة النفسية محاضرة بعنوان «أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع» عبر تطبيق « zoom» واستهدفت المحاضرة أفراد المجتمع حيث استفاد منها 50 مستفيدًا.

وقال مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية والمتحدث الرسمي بصحة حفر الباطن محمد الشمري، إنَّ المحاضرة تضمنت على تعريفهم بأضرار المخدرات وأنواعها وأسباب الوقوع بالمخدرات كما ركزت على الآثار الجانبية والمضاعفات والجوانب النفسية وخطر المخدرات على الفرد والمجتمع.

وأضافت الشميري أنَّ هذه المحاضرة تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار «معرفة أفضل لرعاية أفضل» والتي تسلط الضوء على أهمية التوعية عن ظاهرة انتشار المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع.

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