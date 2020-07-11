طالبت بحماية كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

وجهت وزارة الصحة، اليوم السبت، نصيحة لجميع المواطنين، بحماية كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة من تداعيات كورونا. وذكرت الوزارة، عبر تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أن أهل المنزل من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، هم الأكثر تأثرًا بمضاعفات كورونا، حال إصابتهم بالفيروس. Advertisements ووجهت الوزارة نصيحة للمواطنين، بضرورة توخي الحرص، واتباع الإجراءات الوقائية داخل وخارج المنزل. اقرأ أيضًا: «الصحة» توضح طريقة رعاية أصحاب الأمراض المزمنة لحمايتهم من كورونا

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: أهل المنزل الأكثر تأثرًا بمضاعفات كورونا.. ولا بد من الالتزام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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