إعلان نتائج الاختبار التحصيلي.. وظاهرة فلكية تشهدها سماء المملكة.. وابتكار سعودي لحماية المخطوطات من البكتيريا.. وخطوات تصحيح نشاط الرخصة التجارية دون إلغائها

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية، ليوم السبت 11يوليو 2020، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها: إعلان نتائج الاختبار التحصيلي عبر تطبيق «توكلنا»، وفلكية جدة تكشف عن ظاهرة تشهدها سماء المملكة الثلاثاء المقبل، وابتكار سعودي يحمي المخطوطات من التلف والبكتيريا، وضوابط الاستعانة بالقطاع الخاص في المحاكم التجارية، وخطوات تصحيح نشاط الرخصة التجارية دون الحاجة إلى إلغائها، وإمكانية تعبئة نموذج الإقرار إلكترونيًّا للمسافرين قبل مغادرتهم أو عودتهم إلى المملكة، وابتكار سعودي يحمي المخطوطات من التلف والبكتيريا، وكيفية التسجيل لمن لا يمتلك حسابًا في «أبشر» ويرغب في الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات في الاختبار التحصيلي لهذا العام، وخطوات تصحيح نشاط الرخصة التجارية دون الحاجة إلى إلغائها؛ وذلك عبر منصة «بلدي».

تقويم التعليم: إعلان نتائج الاختبار التحصيلي عبر تطبيق «توكلنا»

قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب إنها ستعلن، مساء اليوم السبت، عن نتائج الطلاب والطالبات في الاختبار التحصيلي لهذا العام (1441 هـ–2020م).

التعليم: تسجيل ٣٠٠ ألف موظف في منصة التدريب الصيفي عن بُعد

قالت وزارة التعليم إنه تمَّ تسجيل أكثر من ٣٠٠ ألف متدرب ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية، في منصة التدريب الصيفي «عن بُعد»؛ وذلك بعد أيام من إطلاق الوزارة المرحلة الثالثة من برامج التطوير المهني التعليمي.

«العدل» تحدد 5 ضوابط للاستعانة بالقطاع الخاص في المحاكم التجارية

أعلنت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، ضوابط الاستعانة بالقطاع الخاص في المحاكم التجارية، وفقًا للائحة التنفيذية للمحاكم التجارية.

فلكية جدة تكشف عن ظاهرة تشهدها سماء المملكة الثلاثاء المقبل

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنَّ كوكب المشترى سيصل إلى التقابل مع الشمس في سماء الأرض، يوم الثلاثاء المقبل، عند الساعة الـ11 صباحًا بتوقيت السعودية؛ حيث تمر الكرة الأرضية بين الشمس والمشترى.

5 حالات تتطلب من المسافرين تقديم إقرار للجمارك السعودية.. إحداها حيازة المجوهرات

أوضحت الجمارك السعودية أن المسافرين بإمكانهم تعبئة نموذج الإقرار إلكترونيًّا قبل مغادرتهم أو عودتهم إلى المملكة، عبر الموقع الرسمي للجمارك.

تطبيق «توكلنا» يوضح طريقة التسجيل لمن لا يملك حسابًا بـ«أبشر»

كشف تطبيق «توكلنا» عن كيفية التسجيل لمن لا يمتلك حسابًا في «أبشر» ويرغب في الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات في الاختبار التحصيلي لهذا العام.

ابتكار سعودي يحمي المخطوطات من التلف والبكتيريا

اختارت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ابتكارًا تقدَّم به الطالب محمد الشهري من ثانوية المملكة التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، لحماية المخطوطات التاريخية من التلف والبكتيريا وزيادة عمرها الزمني.

Advertisements

شرطة الجوف تلقي القبض على «حدث» أساء للفتيات وهددهن

ألقت الأجهزة الأمنية بمنطقة الجوف، القبض على «حدث» أساء وهدَّد الفتيات في فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي.

الحصيني يتوقع خريطة الأجواء الحارة بطقس اليوم على معظم المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد معظم مناطق المملكة، اليوم السبت، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة.

إطلاق المسابقة الثقافية «جولة وجائزة» بتعليم عسير

أطلق قسم النشاط الثقافي بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير المسابقة الثقافية الإلكترونية للبنين والبنات تحت عنوان «جولة وجائزة».

الأمم المتحدة تُشيد بمشاركة السعودية في «أسبوع مكافحة الإرهاب»

أشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، بمشاركة السعودية في إطلاق معرض الأمم المتحدة الافتراضي لمكافحة الإرهاب.

بدء التسجيل في رياض الأطفال بتعليم الطائف الاثنين المقبل

أعلنت إدارة تعليم الطائف، عن بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال بعد غدٍ الاثنين عبر نظام «نور».

7 خطوات لتصحيح رخصة النشاط التجاري دون إلغائها

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن خطوات تصحيح نشاط الرخصة التجارية دون الحاجة إلى إلغائها؛ وذلك عبر منصة «بلدي».

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية اليوم.. آخر موعد لتسجيل المقيمين بالحج.. و«الداخلية» تعلن عقوبات مخالفي إجراءات كورونا

النشرة المسائية.. ولي العهد يطمئن على صحة «بولسونارو».. وإيقاف منع السفر والحبس للعسكريين بنظام التنفيذ

أخبار السعودية اليوم.. «حساب المواطن» يكشف موقف التعويضات.. وإعلان جدول مباريات الأندية السعودية بأبطال آسيا 2020