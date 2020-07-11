كما أوضح المتحدث أن الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة المنطقة، تمكنت من القبض على 17 بنجلاديشيا، وضبطهم داخل شقة سكنية، بحي العمل، امتهنوا لعب القمار، وعثر بحوزتهم على مبلغ مالي قدره 20 ألف ريال. وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-القبض على 3 بنجلاديشيين احتجزوا مقيما لابتزاز ذويه في بلادهم وضبط 17 مقامرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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