السعودية اليوم / تسجيل 5 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا في تونس



تونس 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل 5 إصابات جديدة وافدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في تونس : أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 1175 تحليلًا مخبريًا، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1076 شخصًا،فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليستقر العدد عند 50 حالة وفاة .

// انتهى //

19:37ت م

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تونس 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل 5 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1245 إصابة مؤكدة في البلاد.وقالت الوزارة في بيان حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في تونس : أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 1175 تحليلًا مخبريًا، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1076 شخصًا،فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليستقر العدد عند 50 حالة وفاة .// انتهى //19:37ت م0122

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