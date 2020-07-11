السعودية اليوم / جامعة نجران تقدم خدمة "استفسار عن القبول" لجميع شرائح المجتمع



نجران 20 ذو القعدة 1441هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

أضافت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل خدمة "استفسار عن القبول" التفاعلية مع جميع شرائح المجتمع، لتضاف إلى قائمة خدماتها الإلكترونية التي بلغت 75 خدمة إلكترونية متنوعة تهدف إلى خدمة طلابها وطالباتها وتوفير الكثير من الوقت والجهد وتقديم المرونة في التعامل وإنهاء الإجراءات التي يحتاجونها خلال مسيرتهم التعليمية.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن هذه الخدمة التفاعلية تُمكّن المستفيد من الحصول على الإجابات الخاصة بالقبول الجامعي، مبيناً خطوات الاستفادة من الخدمة وذلك من خلال الدخول على الصفحة الرئيسية لبوابة النظام الأكاديمي واختيار "استفسار عن قبول"، بعد ذلك اختيار نوع الخدمة وتعبئة البيانات المطلوبة مع إرفاق أي مستندات يرغب في إضافتها مقدم الطلب، حيث ستصله رسالة عبر البريد الإلكتروني برقم الطلب لمتابعته.

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18:45ت م

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