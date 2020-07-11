السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تضبط مستودعاً مخالفاً للمياه الصحية بعتيبية مكة



مكة المكرمة 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة ببلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مستودعاً عشوائياً مخالفاً تابعاً لأحد مراكز التسوق ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر خضر آل زيد أن المستودع العشوائي يُخزّن بداخله عبوات المياه الصحية في بيئة غير آمنة ومخالفة للاشتراطات الصحية، مؤكداً أنه اتُّخذت الإجراءات النظامية ومصادرة 250 لتراً وإتلافها وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

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18:41ت م

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