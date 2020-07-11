السعودية اليوم / جراحة ناجحة لمصاب بكسور في حادث سير



حفر الباطن 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

تمكن -بفضل الله - الفريق الطبي في مستشفى حفر الباطن المركزي من إجراء تدخل جراحي ناجح لمصاب في حادث سير نتج عنه إصابته بكسور متعددة بالقدم اليسرى وقطع في الأوتار الباسطة للأصابع وقطع في الشريان والعصب المغذي للقدم .

وباشر على الفور الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية دقيقة تم من خلالها تثبيت الكسور وإصلاح الأوتار وتعويض الفقد الجلدي وإصلاح الأعصاب والشرايين المغذية للقدم وقد تماثل المصاب للشفاء التام ولله الحمد وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة.

// انتهى //

18:40ت م

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